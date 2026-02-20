Argentino Quilci gana la quinta etapa de Rutas de América y Anderson Maldonado sigue líder

Montevideo, 20 feb (EFE).- El argentino Alejandro Quilci, del Club Alas Rojas de Santa Lucia, ganó este viernes la quinta etapa de la tradicional prueba de ciclismo uruguayo Rutas de América, mientras que Anderson Maldonado acabó séptimo y continúa al frente de la clasificación general.

En una ruta de 150 kilómetros que unió las ciudades de Minas, en el departamento (provincia) de Lavalleja, y Rocha, capital de la región homónima, el ciclista argentino acabó en primer lugar con un tiempo de 3 horas, 21 minutos y 24 segundos, al que le restan diez segundos de bonificación por la victoria.

La llegada a meta fue protagonizada por un espectacular sprint final entre el propio Quilci, el uruguayo Pablo Bonilla, del Club Náutico Boca del Cufré, y el argentino Lucas Gaday, del Dolores Cycles, que completaron el resto del podio con el mismo tiempo.

Este grupo, que se fugó a unos 30 kilómetros de la llegada a Rocha, también lo integró Roderyck Asconeguy, aunque este acabó cediendo seis segundos con los tres primeros en los últimos instantes de la etapa.

El siguiente grupo de ciclistas llegó 28 segundos detrás del líder, con el argentino Ángel Oropel, y el local Crisitan Morales como quinto y sexto clasificado. Los hermanos Anderson e Ignacio Maldonado, Leonel Rodríguez y Pablo Troncoso completaron los primeros diez puestos.

Con estos tiempos, Anderson Maldonado sigue líder de la clasificación general con un tiempo de 15 horas 2 minutos y 42 segundos y continuará vistiendo la malla oro durante la jornada del próximo sábado.

El ciclista supera por 12 segundos a su compañero de equipo en el Club Náutico de Boca del Cufré, Pablo Bonilla. El tercer escalón de la clasificación general quedó en manos de Ignacio Maldonado (Armonía Cycles), a 44 segundos de la cima.

Los ciclistas argentinos Lucas Gaday y Alejandro Quilci ocupan la cuarta y quinta plaza de la general, aunque ya ceden 1 minuto y 32 segundos y 2 minutos con 8 segundos, respectivamente, frente al líder de la prueba.

La tradicional prueba de ciclismo Rutas de América recorre nueve departamentos de Uruguay. La sexta etapa se disputará el próximo sábado y unirá las ciudades de La Paloma —en el departamento (provincia) de Rocha— y Maldonado, en un recorrido de 135,4 kilómetros.

Finalmente, la competición dará fin el próximo domingo en una etapa de 150,8 kilómetros, que comenzará en Maldonado y terminará en la rambla de Montevideo. EFE

