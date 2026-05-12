Armengol reafirma el apoyo de España en una visita «histórica» al Parlamento ucraniano

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Kiev, 12 may (EFE).- La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, reafirmó este martes durante una visita a la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania, calificada por su máxima autoridad de «histórica», el apoyo de España a las aspiraciones del país de poner fin a la guerra e ingresar en la Unión Europea (UE).

«El mensaje es fácil. Hemos estado desde el principio con Ucrania, España seguirá estando hasta el final, hasta que consigamos el sueño que compartimos, que es la paz, que es la defensa absoluta de la integridad territorial de Ucrania, que es luego, a futuro cuando sea posible, la adhesión a la UE», dijo Armengol en una declaración a los medios antes de pronunciar un discurso ante la Rada.

Armengol recordó que España asiste a Ucrania con ayuda militar, económica y humanitaria, y mencionó específicamente el respaldo del Congreso de los Diputados a los esfuerzos de Kiev para lograr el retorno al territorio bajo su control de los menores ucranianos de zonas ocupadas «que están siendo secuestrados por Rusia».

La presidenta del Congreso se comprometió asimismo a «trabajar conjuntamente» con la Rada para «superar todas las fases» del proceso de integración y «poder hacer real la adhesión a la UE».

Armengol habló ante los periodistas con el presidente de la Rada, Ruslán Stefanchuk, que le transmitió en nombre del pueblo ucraniano su agradecimiento a España por toda la asistencia prestada desde el comienzo de la invasión a gran escala.

Stefanchuk dijo además que la de Armengol «no es una visita cualquiera», al ser la primera vez que la máxima autoridad del Congreso español visita la Rada ucraniana.

Armengol recordó que Stefanchuk visitó el Congreso de los Diputados en febrero de este año y anunció que el jefe de la Rada ha sido invitado al Foro Parlamentario Iberoamericano para que pueda explicar de primera mano la situación de Ucrania a los asistentes del otro lado del Atlántico. EFE

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