Arrancan las elecciones en Egipto para elegir a 568 diputados del Parlamento

3 minutos

El Cairo, 10 nov (EFE).- Las elecciones generales arrancaron este lunes en Egipto para renovar el Parlamento del país norteafricano, compuesto por 596 escaños, de los que 568 serán elegidos de forma directa en dos fases electorales, mientras que los 28 restantes serán designados por el presidente, Abdelfatah al Sisi.

Los colegios en esta primera fase abrieron hoy a las 9.00 horas (6.00 GMT) en 14 de las 27 provincias del país, en una votación que durará dos días para elegir a 142 diputados de entre 1.281 candidatos que se presentan en dos listas.

En total, más de 67 millones de egipcios están llamados a las urnas, de los que algo más de 35,279 millones están convocados a emitir su votos en esta primera fase que se desarrollará durante doce horas, este lunes y mañana, en provincias situadas en su mayoría en el alto Egipto, como Guiza, Luxor y Aswan.

El director ejecutivo de la Autoridad Nacional Electoral (ANE), Ahmed Bendai, aseguró que su entidad «ha proporcionado todos los medios de asistencia necesarios para facilitar a los egipcios la emisión de sus votos», e instó a los votantes a «participar de manera positiva y activa».

Citado por el canal de televisión Al Qahera News, cercano a la Inteligencia egipcia, Bendari confió en que el largo proceso electoral «se llevará a cabo con total integridad y transparencia y conforme a las disposiciones de la Constitución, la ley y las normas reconocidas internacionalmente».

Según la ANE, en las dos fases electorales un total de 2.597 candidatos competirán bajo el sistema individual, y cuatro listas bajo el sistema de lista cerrada, que son la ‘Lista Nacional para Egipto’, ‘Lista Popular Tu Voz para Egipto’, ‘Lista Llamado de Egipto y la ‘Lista de la Generación’.

En la segunda fase, que tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre, 1.316 aspirantes competirán por el resto de los 568 escaños en las 13 provincias restantes del país, incluida El Cairo.

Los resultados se darán a conocer los días 18 de noviembre y 2 de diciembre, respectivamente, para las dos fases electorales, mientras que la segunda vuelta tendrá lugar los días 3 y 4 de diciembre, y los días 17 y 18 de ese mes.

Los comicios generales, que se celebra cada cuatro años, tienen lugar tres meses después de las elecciones del Senado, la Cámara alta, que actúa con carácter consultivo, en las que la participación fue del 17,1 % del electorado, en un país cuya población supera los 110 millones de habitantes.

Se espera que el vinculado con el Ejecutivo Partido del Futuro de la Patria siga manteniendo la mayoría de los escaños del Legislativo, tras ocupar 316 escaños en la cámara saliente, seguido por el Partido del Pueblo Republicano, el más fuerte fuera de la formación mayoritaria.

Varias organizaciones egipcias de derechos humanos advirtieron este domingo de que los comicios se celebran en un entorno político «altamente restrictivo» que, a su juicio, limita la competencia y consolida el papel de la Cámara de Representantes como órgano alineado con el Ejecutivo. EFE

