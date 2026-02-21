Arrancan semifinales para elegir representante luso en Eurovisión pese a boicot por Israel

Lisboa, 21 feb (EFE).- Las semifinales del Festival da Canção para seleccionar al representante en Eurovisión comienzan con una primera gala este sábado en Portugal pese a que la mayoría de los artistas han anunciado que no participarán en la competición europea si son elegidos en protesta por la presencia de Israel.

La primera semifinal inicia este sábado a las 21.00 hora local (misma hora GMT), y se presentarán los primeros ocho intérpretes, entre los cuales se seleccionarán cinco canciones para pasar a la siguiente fase.

Hoy saldrán al escenario Dinis Mota, Nunca Mates o Mandarim, Evaya, André Amaro, Bateu Matou, Maquise, Agridoce y Mário Marta.

En la segunda semifinal, que tendrá lugar el 28 de febrero, se seleccionarán las otras cinco canciones para la gran final, el 7 de marzo.

Tras la decisión en la última asamblea general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de ratificar la permanencia de Israel en la próxima edición de Eurovisión, que se celebrará en Austria, once de los artistas portugueses anunciaron que no participarán si salen elegidos.

En aquella asamblea, la cadena pública portuguesa, Radio y Televisión de Portgual (RTP) confirmó que el país estaría presente en el concurso musical europeo, a pesar de que los trabajadores de la cadena pública condenaron esta decisión la semana pasada.

Hasta el momento son cinco los países que han anunciado que no estarán en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel: España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia. EFE

