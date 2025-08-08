Arrestan en EE.UU. al exsoldado que mató a cuatro personas en un bar de Montana

The Swiss voice in the world since 1935

Miami (EE.UU.), 8 ago (EFE).- Las autoridades del estado de Montana, en el noroeste de Estados Unidos, anunciaron este viernes el arresto del exsoldado estadounidense sospechoso de haber matado hace una semana a cuatro personas en un tiroteo ocurrido en un bar.

«El tirador de Anaconda, Michael Brown, ha sido detenido. Increíble respuesta de las fuerzas del orden en todo Montana», informó en X el gobernador del estado, Greg Gianforte.

Sin embargo, no desveló detalles sobre el arresto de Brown, de 45 años, ni dónde había tenido lugar.

El ataque ocurrió el viernes de la semana pasada en el bar The Owl, en Anaconda, una pequeña localidad de unos 9.000 habitantes. Entre las víctimas mortales se encuentran el camarero del local y tres clientes.

Esta masacre dio lugar a una amplia operación de búsqueda en la que participaron equipos del FBI y del SWAT. El sospechoso es un exsoldado del Ejército de Estados Unidos y exmiembro de la Guardia Nacional de Montana.

En los días posteriores al tiroteo, las autoridades difundieron varias imágenes del sospechoso. En algunas de ellas se le veía huyendo descalzo y sin camisa después de abandonar su camioneta tras el tiroteo.

El senador por Montana Steve Daines confirmó el arresto en X, donde agradeció en un mensaje a los agentes que habían tomado parte en la operación.

«Durante la última semana, Anaconda y la comunidad circundante demostraron al país la resiliencia y la determinación que hacen especial a Montana. Acompañamos en el sentimiento a las víctimas y sus familias», dijo el congresista.

Según el fiscal de Montana, Austin Knudsen, Brown había servido en la guerra de Irak .EFE

