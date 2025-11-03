Arrestan en EEUU a dos personas sospechosas de planear ataque inspirado en el EI

Dos hombres fueron arrestados en el estado de Michigan, norte de Estados Unidos, por presuntamente planear un ataque en nombre del grupo yihadista Estado Islámico (EI) durante el fin de semana de Halloween, según documentos judiciales conocidos este lunes.

El director del FBI, Kash Patel, anunció el viernes que la agencia había frustrado un «potencial ataque terrorista» en Michigan. Dijo que hubo múltiples arrestos, pero dio pocos detalles sobre el presunto complot.

La denuncia penal acusa a Mohmed Ali, Majed Mahmoud y otros conspiradores no identificados de planear un ataque en Ferndale, un suburbio de Detroit, en clubes y bares LGBT+.

Ali y Mahmoud, ambos ciudadanos estadounidenses, presuntamente compraron armas de fuego y municiones y visitaron un campo de tiro como parte de un plan para «cometer un delito federal de terrorismo», según la denuncia.

En una redada de las autoridades el viernes en las residencias de Ali y Mahmoud en Dearborn, otro suburbio de Detroit, agentes del FBI confiscaron tres rifles tipo AR-15, dos escopetas, cuatro pistolas y más de 1.600 cartuchos de munición, indicó el documento judicial.

Además, en las cuentas de redes sociales de los dos hombres se encontraron numerosas referencias a «contenido extremista islámico y relacionado con el EI».

Varias referencias a «calabazas» en chats en línea y en conversaciones telefónicas llevaron al FBI a creer que el ataque estaba planeado para el fin de semana de Halloween, agregó la denuncia.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, dijo que los sospechosos tenían «un plan detallado para perpetrar un ataque en suelo estadounidense».

«Este complot fue detenido antes de que se perdieran vidas inocentes», agregó Bondi en X.

