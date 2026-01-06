Asaltantes del Capitolio se congregan en el quinto aniversario de los disturbios

Washington, 6 ene (EFE).- Uno de los principales grupos que asaltó el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021 celebró este martes una marcha pacífica en Washington en memoria de Ashli Babbit y otras tres personas que participaron en la acometida y fallecieron durante la misma.

El grupo de extrema derecha Proud Boys convocó el acto principalmente en honor de Babitt, que falleció debido a los disparos de un policía mientras trataba de acceder a través de una ventana rota a una zona perimetrada junto a la Cámara de Representantes, donde se resguardaban los congresistas durante el asalto.

En el evento de hoy, al que acudieron apenas un centenar de participantes, hizo acto de presencia Enrique Tarrio, ex jefe de los Proud Boys que fue condenado a 22 años de prisión por aquellos hechos y también fue uno de los 1.500 beneficiarios del indulto que Trump concedió en su primer día de regreso en la Casa Blanca, en enero de 2025, a los asaltantes.

«Esto no es una celebración, es un acto de recuerdo para alguien que fue asesinado a sangre fría dentro del Capitolio», explicó a EFE Al Holt, miembro de los Proud Boys que llegó desde Filadelfia para marchar.

Holt, como muchos de los que estuvieron ese día en el legislativo estadounidense, considera que la justicia no ha hecho nada para castigar al policía que disparó a Babitt, considerada hoy una mártir del Trumpismo, y también cree que el departamento que dirige la fiscal general, Pam Bondi, está «demorando las cosas» y que la propia Bondi debería ser relevada del cargo por ello.

Los participantes en la marcha de hoy portaron retratos de los asaltantes fallecidos o carteles pidiendo encarcelar a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la que acusan de no aceptar el despliegue de la Guardia Nacional para evitar los disturbios, una afirmación falsa que hoy volvió a realizar el presidente estadounidense, ante congresistas republicanos.

Cinco años atrás, Trump ofreció un discurso para decenas de miles de personas en Washington e instó a la muchedumbre a ir al cercano Capitolio, donde los legisladores debían validar los votos electorales para confirmar la victoria de Joe Biden en las presidenciales de noviembre de 2020, para protestar por lo que aún hoy considera un flagrante fraude electoral que le impidió cumplir dos mandatos consecutivos.

La multitud marchó entonces al legislativo, donde algo más de 2.000 personas arremetieron contra las barreras policiales y lograron entrar dentro del edificio, culminando así el episodio más negro de la democracia parlamentaria en EE.UU.

Además de Babitt otras tres personas que estuvieron en el Capitolio fallecieron, una por sobredosis, otra por un infarto y una tercera a causa de un derrame cerebral.

Un policía que se enfrentó a los asaltantes falleció a su vez a causa de dos infartos cerebrales y otros cuatro se quitaron la vida en días posteriores.

«Es fantástico volver a estar rodeada de patriotas otra vez cinco años después», cuenta Kathy Pool, que considera que el Gobierno Federal trató de tenderles «una trampa» al asegurar que la mayoría de personas que acudieron, como ella, al Capitolio se comportaron de manera pacífica.

La mujer, oriunda de Orlando, afirmó que «no habría podido regresar (hoy a Washington) si Trump no estuviera en el cargo» y subrayó que el republicano «está haciendo mucho más» de lo que jamás imaginó a la hora de apoyar a los participantes en el asalto del 6 de enero de 2021 e impulsar las políticas MAGA (siglas de «Hacer grande a EE.UU. de nuevo»). EFE

