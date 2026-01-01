Ascienden a 14 las víctimas mortales por el descarrilamiento de un tren en sur de México

2 minutos

Ciudad de México, 1 ene (EFE).- El número de víctimas mortales por el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido esta semana en el estado de Oaxaca, sur de México, aumentó a 14 en el primer día del 2026, tras el fallecimiento de una mujer de 73 años que permanecía bajo atención médica, informó este jueves la Secretaría de Marina (Semar).

“La Secretaría de Marina lamenta profundamente el fallecimiento de una mujer de 73 años -ocurrido este 1 de enero-, quien se encontraba recibiendo atención médica como consecuencia del accidente del tren del Corredor Interoceánico registrado en días pasados”, señaló la dependencia en un mensaje difundido en la red social X.

La Semar también expresó su «solidaridad y condolencias a sus familiares y seres queridos” y señaló que “nos mantenemos en coordinación con las autoridades competentes para la atención integral”.

La nueva cifra se suma a los 13 decesos confirmados previamente por la Fiscalía General de la República (FGR), tras el descarrilamiento del pasado domingo 28 de diciembre.

El pasado 30 de diciembre, la Fiscalía mexicana informó de que concluyó las necropsias correspondientes a esas víctimas, mientras que detalló que se han llevado a cabo “diferentes actuaciones inmediatas con la finalidad de esclarecer los hechos lo más pronto posible”, así como de “priorizar la reparación del daño a las víctimas”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, garantizó el mismo martes que su gobierno realizará una «reparación integral» del daño a las víctimas y familiares del descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

“Evidentemente va a haber una reparación integral del daño si así lo deciden los familiares”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana, que visitó el lunes por la tarde a las personas que permanecen hospitalizadas, señaló que hasta el momento se ha otorgado un primer apoyo de 30.000 pesos (unos 1.670 dólares) a las familias de los afectados, pero garantizó que habrá “una reparación integral del daño” conforme determinen la aseguradora y la Fiscalía.

“A todos se les va a apoyar, tanto a las personas que fueron hospitalizadas o que aún están hospitalizadas como a las personas que lamentablemente perdieron a un ser querido”, apuntó.

Asimismo, añadió que ya están en marcha las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, sin que hasta el momento se hayan actualizado las causas, mientras se analiza la caja negra sustraída del tren. EFE

jsm/rf