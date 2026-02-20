Ascienden a 228 los muertos por las inundaciones que afectan a Mozambique desde octubre

Nairobi, 20 feb (EFE).- Al menos 228 personas murieron y otras 863.000 se vieron afectadas por el impacto de las inundaciones que se producen en Mozambique desde el pasado octubre por las lluvias torrenciales y el reciente paso del ciclón tropical Gezani, informó este viernes el Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD).

Entre el 1 de octubre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, un total de 228 personas fallecieron, 321 resultaron heridas y 12 están desaparecidas, según un comunicado del INGD publicado en su cuenta de la red social Facebook.

Hasta 183.824 viviendas se vieron inundadas en este periodo, mientras que 14.942 sufrieron daños y otras 5.964 fueron completamente destruidas.

Desde el pasado 9 de enero, el organismo registró 27 fallecidos, a los que se suman otras cuatro defunciones como consecuencia del paso del ciclón tropical Gezani entre el 13 y el 19 de febrero, que afectó a 6.165 personas y dejó cinco heridos.

El Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca entregó este viernes alimentos no perecederos, ropa y calzado al INGD para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones en diversas regiones del país, en una «acción de ayuda humanitaria».

Mozambique se encuentra en el punto álgido de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y se espera que termine en marzo de 2026 y que ha provocado desplazamientos de cientos de miles de personas, de acuerdo con la ONU.

En Mozambique, las inundaciones afectaron a las regiones central y meridional, en particular las provincias de Gaza, Maputo, Sofala, Inhambane y Manica, lo que llevó al Gobierno a declarar la alerta roja el pasado 16 de enero y solicitar asistencia humanitaria.

Como comunicó el pasado 30 de enero la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), las inundaciones han provocado desde el inicio del año el desplazamiento de unas 392.000 personas, un éxodo que se suma al provocado por la violencia yihadista en el norte del país. EFE

