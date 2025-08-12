Ascienden a 3 los fallecidos por las lluvias récord en el sudoeste de Japón

The Swiss voice in the world since 1935

Tokio, 12 ago (EFE).- Las lluvias torrenciales que golpearon en la víspera el sudoeste de Japón han dejado un balance provisional de tres fallecidos y otros cinco desaparecidos, según informaron este martes las autoridades niponas.

Las precipitaciones récord registradas desde el pasado domingo en el sudoeste del archipiélago, principalmente la isla de Kyushu, provocaron amplias inundaciones y desplazamientos de tierra, lo que a su vez causó daños humanos y materiales e interrupciones en la red de transporte ferroviario y por carretera.

Este martes continuaron las tareas de búsqueda y rescate de tres personas que se vieron sorprendidas por las súbitas crecidas de ríos y canales a raíz de las precipitaciones, todas ellas en la prefectura de Kumamoto.

Dos personas fallecieron en esta misma prefectura, una de ellas ahogada en un canal de riego y otra sepultada por un alud de tierra. Un accidente del mismo tipo causó la muerte de otra persona en la prefectura de Kagoshima, según datos recopilados por la cadena estatal NHK.

Asimismo, dos personas se encuentran desparecidas en Fukuoka tras ser arrastradas por el desbordamiento de un río.

Las tres citadas prefecturas de la isla de Kyushu fueron las que sufrieron mayores estragos por las lluvias extremas, que también dejaron daños en centenares de viviendas y en cultivos agrícolas.

Las precipitaciones provocaron que las autoridades niponas declararan la máxima alerta meteorológica el lunes en algunas localidades del sudoeste y llamaran a la evacuación de millares de personas.

El motivo fue las fuertes tormentas que azotaron el suroeste del archipiélago nipón debido a un flujo de aire cálido y húmedo hacia un frente que derivó en lluvias torrenciales, las cuales rozaron los 400 milímetros acumulados en algunos puntos en menos de seis horas. EFE

