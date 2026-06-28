Ascienden a tres los chilenos muertos en terremotos de Venezuela

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Santiago de Chile, 28 jun (EFE).- Los chilenos fallecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela ascienden a tres, informó este domingo la Cancillería del país austral.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar el fallecimiento de dos nuevas personas de nacionalidad chilena producto de los terremotos ocurridos en Venezuela», expresó en un comunicado.

El Gobierno chileno, a través del ministerio, entregó «sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos en este trágico evento».

El reporte del primer fallecido fue notificado el pasado viernes y, según informan los medios chilenos, se trata de Erika Ramírez, de 54 años, una maquilladora y creadora de contenido con nacionalidad del país caribeño y de madre chilena.

La muerte de Ramírez se produjo en La Guaira, la zona más afectada por la emergencia, según relata la prensa local, tras el colapso de una pared en el lugar donde se encontraba y en el que su esposo quedó atrapado por 30 horas antes de ser rescatado. También tiene un hijo.

Por ahora, el Gobierno venezolano ha contabilizado 1.430 muertos, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, que afectó principalmente a Caracas y el litoral venezolano.

La cancillería del país austral se reserva los datos de identidad de los conciudadanos que han perdido la vida a raíz de los terremotos ocurridos en la zona central de Venezuela.

Estos dos nuevos casos «han sido confirmados por familiares de las víctimas a la Cancillería, la cual se encuentra en contacto con ellos entregando asistencia, orientación y contención», se explicó.

Uno de ellos, sin embargo, se trata de un hombre chileno que vivía en Venezuela desde hace varios años, donde tenía hijos mayores de edad, según reveló el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien el sábado regresó a Santiago tras dejar instalado al equipo de rescatistas USAR de Bomberos de Chile.

«La situación es tan delicada desde el punto de vista diplomático, consular, que aquí cada momento tiene su afán. Estamos ayudando. La Cancillería abrió un canal por sus redes sociales, pero nosotros no tenemos un despliegue en Venezuela para poder dar cuenta de cada chileno desaparecido», añadió a medios locales. EFE

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