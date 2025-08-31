The Swiss voice in the world since 1935

Asesinan a cuatro personas en una zona rural del departamento colombiano de Antioquia

Bogotá, 30 ago (EFE).- Cuatro personas fueron asesinadas en una zona rural del municipio colombiano de La Unión, en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país, informó este sábado la Policía.

Las víctimas son tres hombres y una mujer que no han sido identificados y cuyos cadáveres fueron hallados en el caserío de San Juan, a unos 40 minutos del casco urbano de La Unión, señaló en un comunicado la Policía de Antioquia.

Según la información, unidades de la Seccional de Investigación Criminal con el apoyo de inteligencia policial y en coordinación con la Fiscalía llevan a cabo las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias de la matanza.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo por su parte que se presume que las víctimas eran oriundas de Bello, un municipio del área metropolitana de Medellín, la capital de Antioquia, sin dar detalles.

Rendón ofreció una recompensa de hasta cien millones de pesos (unos 25.000 dólares) a quien «ayude a esclarecer todo lo que estuvo alrededor de esta lamentable situación». EFE

