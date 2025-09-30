The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Asesinan a dos adolescentes reportados como desaparecidos en Guatemala

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de Guatemala, 30 sep (EFE).- Dos adolescentes, reportados como desaparecidos el lunes, fueron asesinados en una zona boscosa en la afueras de la Ciudad de Guatemala, informaron este martes las autoridades.

El hallazgo de los cuerpos tuvo lugar el lunes por la noche por los Bomberos Municipales en el municipio de Mixco, unos 20 kilómetros al oeste del centro de la capital del país centroamericano.

Las víctimas, identificadas como Eduardo Josué Quej, de 15 años, y Ángel Gabriel Pascual Urizar, de 16, fueron reconocidas por sus respectivas familias.

Los jóvenes, residentes en colonias aledañas a la zona donde fueron encontrados, salieron juntos de sus hogares el pasado lunes al mediodía tras asistir a sus centros educativos con la intención de ir a comprar comida, de acuerdo a sus familias.

Sin embargo, no volvieron a sus viviendas, por lo que se activaron alertas policíacas para ubicarlos.

Un informe preliminar por parte de las autoridades señala que ambos adolescentes presentaban señales de violencia en sus cuerpos, específicamente disparos de arma de fuego.

Una de las principales hipótesis de las autoridades con respecto a lo sucedido es el robo, ya que la motocicleta en la que se transportaban los adolescentes no ha sido encontrada.

De acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), basado en datos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), de enero a agosto de 2025 en Guatemala se han registrado 2.154 homicidios, cifra superior a los 1.816 del mismo período de 2024.

Según los registros de incidentes de la policía guatemalteca, todos los meses de 2025 ha habido un repunte de muertes violentas en comparación con el año anterior. EFE

ao/jcm/rao/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR