Asesinan a dos adolescentes reportados como desaparecidos en Guatemala

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 30 sep (EFE).- Dos adolescentes, reportados como desaparecidos el lunes, fueron asesinados en una zona boscosa en la afueras de la Ciudad de Guatemala, informaron este martes las autoridades.

El hallazgo de los cuerpos tuvo lugar el lunes por la noche por los Bomberos Municipales en el municipio de Mixco, unos 20 kilómetros al oeste del centro de la capital del país centroamericano.

Las víctimas, identificadas como Eduardo Josué Quej, de 15 años, y Ángel Gabriel Pascual Urizar, de 16, fueron reconocidas por sus respectivas familias.

Los jóvenes, residentes en colonias aledañas a la zona donde fueron encontrados, salieron juntos de sus hogares el pasado lunes al mediodía tras asistir a sus centros educativos con la intención de ir a comprar comida, de acuerdo a sus familias.

Sin embargo, no volvieron a sus viviendas, por lo que se activaron alertas policíacas para ubicarlos.

Un informe preliminar por parte de las autoridades señala que ambos adolescentes presentaban señales de violencia en sus cuerpos, específicamente disparos de arma de fuego.

Una de las principales hipótesis de las autoridades con respecto a lo sucedido es el robo, ya que la motocicleta en la que se transportaban los adolescentes no ha sido encontrada.

De acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), basado en datos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), de enero a agosto de 2025 en Guatemala se han registrado 2.154 homicidios, cifra superior a los 1.816 del mismo período de 2024.

Según los registros de incidentes de la policía guatemalteca, todos los meses de 2025 ha habido un repunte de muertes violentas en comparación con el año anterior. EFE

ao/jcm/rao/cpy