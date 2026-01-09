Asesinan a tiros a un hombre en un hospital del departamento colombiano del Cauca

Bogotá, 8 ene (EFE).- Un hombre fue asesinado a tiros en un hospital del municipio colombiano de Villa Rica, en el convulso departamento del Cauca, un hecho que las autoridades calificaron este jueves como un ataque a la misión médica.

El ataque ocurrió en la «Unidad de Atención en Salud Villa Rica» y «lamentablemente dejó como resultado la pérdida de una vida humana», señaló la alcaldía de ese municipio en un comunicado.

«De manera inmediata se activaron los protocolos institucionales y el caso fue asumido por las autoridades judiciales competentes, quienes adelantan las investigaciones correspondientes. Expresamos nuestra solidaridad con la familia de la víctima, la Misión Médica y la comunidad en general», agregó la información.

El director de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González, aseguró en X que «el asesinato de un joven dentro del hospital de Villarrica, Cauca, es una grave violación al respeto de la misión médica y una señal alarmante del deterioro de la seguridad en el territorio».

«Los centros de salud son espacios protegidos y no pueden convertirse en escenarios de violencia armada. Este hecho puso en riesgo a personal médico, pacientes y población civil, vulnerando principios básicos de humanidad. Exigimos respeto irrestricto a la misión médica y un llamado urgente al Gobierno Nacional para que atienda de manera prioritaria la grave situación del Cauca, con medidas integrales de protección y prevención», agregó.

El Cauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado colombiano y, aún después de la firma de la paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en 2016, sigue siendo escenario de violencia.

En ese departamento, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, tienen una fuerte presencia varios bloques de las disidencias de las antiguas FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas. EFE

