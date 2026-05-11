Asesinan a tres adultos y un menor de edad en una masacre en el norte de Colombia

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Bogotá, 11 may (EFE).- Cuatro personas de una misma familia, entre ellas un menor de edad, fueron asesinadas en una masacre perpetrada en el municipio colombiano de Puebloviejo, en el departamento de Magdalena (norte), informó este lunes la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Las víctimas fueron identificadas como José David Gutiérrez Corrales, de 54 años; Alberto Mario Gutiérrez Corrales, de 29; Mario Luis Gutiérrez Bravo, de 20, y José David Gutiérrez Corrales, de 15 años.

Según Indepaz, que registra 52 masacres en lo que va de año en Colombia, seis hombres que se movilizaban en motocicletas perpetraron el ataque y «dispararon de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban» en un parque público del municipio caribeño.

La secretaria del Interior de la Gobernación del Magdalena, Nayara Vargas, informó en un video divulgado en redes sociales que el ataque dejó a otras dos personas heridas y que las autoridades capturaron a cinco de los seis hombres que presuntamente participaron en el ataque.

«Esta situación deja cuatro víctimas fatales y dos más heridas que están siendo atendidas por la red hospitalaria y enluta al departamento del Magdalena y al municipio de Puebloviejo», afirmó Vargas.

Por su parte, el alcalde de ese municipio, Brando Márquez, decretó dos días de duelo por la matanza, que sucedió el domingo durante las celebraciones del Día de la Madre en Colombia.

En la zona operan el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el mayor grupo criminal de la zona que controla redes de narcotráfico y extorsión.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Santa Marta, los cinco detenidos pertenecen presuntamente a este último grupo y actuaban como sicarios. EFE

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