Asesinan en Perú a un precandidato a diputado de izquierda

2 minutos

Lima, 29 nov (EFE).- Un precandidato a diputado por el izquierdista partido Juntos por el Perú (JP) fue asesinado aparentemente por sicarios pocas horas antes de que se celebren las elecciones internas para definir las listas que las fuerzas políticas presentarán para las elecciones generales de 2026.

La víctima, Percy Ipanaqué, buscaba ser candidato a diputado en los próximos comicios, donde Perú volverá a tener, más de 30 años después, un Parlamento bicameral con Congreso y Senado, según denunció en un comunicado Juntos por el Perú.

El hecho se produjo el viernes cuando, de acuerdo a la misma organización política, Ipanaqué, que era abogado de profesión, fue acribillado a tiros por sicarios en la norteña ciudad de Piura.

«Exigimos una investigación inmediata, transparente e independiente, con protección urgente para denunciantes y el desmantelamiento de estas mafias», manifestó Juntos por el Perú en un comunicado.

El partido izquierdista atribuyó el atentado a una serie de leyes promovidas desde el Congreso, y llamadas «leyes procrimen» por ser un conjunto de normas que, si bien el propósito inicial es combatir la delincuencia, el efecto resulta el opuesto.

«Ipanaqué ha sido víctima de aquellos que veían en él a un potencial enemigo en las próximas elecciones generales; también de los que pretenden continuar y perpetuar la corrupción institucional para enriquecerse, usando la delincuencia común como una herramienta de control de opositores», aseveró el partido liderado por el candidato presidencial Roberto Sánchez, exministro del izquierdista expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Juntos por el Perú afirmó en un nuevo comunicado este sábado que Ipanaqué en las últimas semanas estuvo denunciando la delincuencia común y movilizándose para reclamar la libertad de Castillo, condenado el jueves a más de once años de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado de 2022.

Este asesinato se produce en medio del incremento de la violencia asociada al crimen organizado en Perú, en particular en la capital Lima y en ciudades de la costa norte, lo que ha hecho que se vuelva la principal preocupación de los peruanos de cara al próximo proceso electoral. EFE

