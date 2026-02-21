Asfura y el FMI analizan economía de Honduras para ajustar programa económico al Gobierno

Tegucigalpa, 20 feb (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, se reunió este viernes en Tegucigalpa con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para analizar la situación económica del país y adaptar el programa vigente a las prioridades de su administración.

El encuentro, celebrado en la Casa Presidencial, se enmarca en el «diálogo permanente» con organismos multilaterales para fortalecer la estabilidad macroeconómica de Honduras, indicó un comunicado del Ejecutivo hondureño.

Asfura estuvo acompañado por el ministro de Finanzas y coordinador del Gabinete Económico, Emilio Hernández, el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, y representantes del sector privado.

En una comparecencia ante la prensa, Hernández calificó el intercambio con los enviados del FMI de «muy respetuoso y muy constructivo».

«Nuestro Gobierno tiene una ruta definida de estabilidad macroeconómica y también de justicia social con crecimiento inclusivo», enfatizó el ministro, quien subrayó que la administración de Asfura está «ordenando las finanzas públicas» para priorizar la inversión, la salud y la reducción del gasto.

Señaló que el Ejecutivo expuso su visión en materia económica, financiera y monetaria, mientras que el organismo internacional compartió los lineamientos para dar continuidad al programa vigente.

Honduras y el FMI alcanzaron en 2023 un acuerdo técnico que da al país acceso a unos 823 millones de dólares para respaldar reformas económicas y que vence en septiembre próximo.

Hernández anunció que la próxima semana se celebrará un Consejo de Ministros «trascendental», en el que se aprobará una «reducción significativa» del tamaño del Estado para disminuir el gasto corriente y priorizar la inversión pública en salud y el pago de la deuda.

Según Hernández, el impulso a nuevas leyes de contratación estatal y de beneficiario final, bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reafirma el compromiso de la administración Asfura con una gestión eficiente y transparente de los recursos nacionales.

La delegación del FMI que se reunió con el gobernante hondureño está integrada por el jefe de misión, Emilio Fernández Corugedo; la directora ejecutiva, Xiana Méndez; y el representante residente en Honduras, Fabiano Rodríguez.

Más temprano, el FMI destacó que la economía de Honduras mantiene su resiliencia y un «crecimiento robusto», respaldada por el flujo de remesas y la estabilidad de sus indicadores macroeconómicos.

«La economía hondureña se mantiene resiliente, con un crecimiento robusto y una inflación dentro del intervalo de tolerancia del Banco Central de Honduras (BCH)», dijo el organismo en un comunicado que además destaca que los precios «favorables» de exportación y las remesas fortalecen las reservas internacionales. EFE

