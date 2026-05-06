Asociación de Periodistas de El Salvador registró 426 agresiones contra la prensa en 2025

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San Salvador, 6 may (EFE).- La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informó este miércoles de que durante el 2025 registró al menos 426 agresiones contra la prensa, con 53 comunicadores «empujados al exilio» y actores vinculados con el Estado como principales señalados de los ataques.

Las cifras del Informe de Libertad de Prensa 2025 de la APES, presentado en una sesión virtual, indican que las agresiones contra periodistas y medios de comunicación fueron cerca de un «9 % menos de las contabilizadas dentro del monitoreo corriente en 2024, cuando se registraron 467».

De acuerdo con Suchit Chávez, directiva de la APES, esta reducción se debe principalmente a la salida de periodistas del país.

En 2024, la APES registró 467 agresiones en su «monitoreo corriente», es decir, el que realiza de manera permanente, y 322 en el «monitoreo electoral», que se activa en época de comicios y vigila solo casos relacionados con ese contexto.

Esas cifras colocan a 2024 como el año «más violento para los periodistas, con un total de 789 agresiones» en total.

Los datos del informe indican que las principales agresiones en 2025 fueron acoso digital (88), declaraciones estigmatizantes (53), acoso (51), restricción al ejercicio periodístico (44), difamación (32), intimidación (32), insultos (28), agresión física (15), retención arbitraria (13) y vigilancia (10).

«Los actores vinculados al Estado concentran, en conjunto, la mayor proporción de agresiones, con un 58,2 %», indicó Chávez, entre los que se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil (51), exfuncionarios públicos (51), empleados públicos (45), funcionarios públicos (42) y militares (29).

Por otra parte, los hombres periodistas concentran la mayor cantidad de agresiones con 198, mientras que las mujeres sumaron 89 casos.

Sin embargo, las mujeres periodistas «enfrentan una doble carga: a las agresiones profesionales se suman formas de violencia basadas en género, que incluyen acoso, comentarios sexistas, descalificaciones personales y ataques dirigidos a su apariencia física».

La APES registró también «la salida forzada del país de 43 periodistas salvadoreños entre enero y el 9 de junio de 2025 de forma directa y de al menos 10 más de forma indirecta, por razones de acoso, vigilancia, amenazas o bajo la tipología de exilio preventivo ante el temor de una posible captura arbitraria».

«Casi el 50 % de los y las periodistas que salieron del país lo hicieron bajo el temor o la advertencia realizada por fuentes sobre posibles órdenes de captura», de acuerdo con la APES.

En junio pasado, organizaciones humanitarias denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos 130 activistas y periodistas debieron salir de El Salvador en los últimos cinco años para «proteger su integridad», la mayoría en 2025, bajo la Administración del presidente Nayib Bukele. EFE

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