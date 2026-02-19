Asociación Libia de Órganos Judiciales rechaza acusaciones de ONU sobre división judicial

Argel, 19 feb (EFE).- La Asociación Libia de Órganos Judiciales rechazó este jueves las palabras de la representante especial del secretario general de la ONU para Libia, Hanna Tetteh, ayer ante el Consejo de Seguridad sobre la división de las instituciones judiciales en el país magrebí y acusó a la misión de injerencia en asuntos de justicia.

Durante su exposición periódica este miércoles, Tetteh dijo que Libia -inestable desde 2011 y dividida en dos ejecutivos desde 2014- cuenta ahora con «tribunales paralelos y decisiones contradictorias».

Y detalló, en este sentido que el Tribunal Supremo Constitucional en Bengazi (este) y la Cámara Constitucional del Tribunal Supremo en Trípoli (oeste) emiten «fallos opuestos».

La alta funcionaria de la ONU calificó esta situación de «preocupante» y advirtió de que puede presagiar «consecuencias graves».

La entidad libia, que acusó a la Misión de Naciones Unidas para Libia (UNSMIL) de «falta de precisión y objetividad», criticó también la formación de comités por la ONU para resolver las «disputas» sobre el poder judicial, lo que complica la crisis judicial y confunde el escenario legal, en lugar de solucionarlo, denunció en su nota.

La Asociación Libia de Órganos Judiciales explicó en un comunicado que la disputa judicial actual «no es un conflicto entre dos órganos judiciales constitucionales» sino «un intento para imponer el poder legislativo sobre el judicial», a través de la creación de un Tribunal Constitucional antes de la adopción de la Constitución.

Este miércoles, Tetteh instó a los líderes libios a «evitar medidas que dividan la judicatura» y a «cooperar» con un comité de mediación integrado por expertos legales libios.

Seis meses después del anuncio de la hoja de ruta para la transición en Libia, que prevé un plazo máximo de 18 meses para celebrar elecciones, la representante especial del secretario general de la ONU informó de que el plan «sigue pendiente» de concretar en sus primeros pasos.

Mientras, la situación en Libia continúa «deteriorándose» en múltiples frentes, con «un gobierno dividido, una economía frágil y un sistema judicial cada vez más fragmentado», declaró Tetteh ante el Consejo de Seguridad.

Desde el derrocamiento del dictador Muamar Gadafi en 2011, Libia vive un prolongado proceso de transición y permanece dividida en dos administraciones: un Gobierno en Trípoli, reconocido internacionalmente, y el Ejecutivo del este, controlado por el mariscal Jalifa Haftar. EFE

