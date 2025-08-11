Ataque a una estación de Policía deja seis heridos en el suroeste de Colombia

Bogotá, 10 ago (EFE).- Al menos cuatro civiles y dos policías resultaron heridos este domingo luego de que hombres atacaran con explosivos, drones y ráfagas de fusil la estación de Policía de La Vega, durante la celebración de los 248 años de la fundación de esa localidad del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia.

«Se han registrado más de ocho explosiones, ataques con drones y ráfagas de disparos, lo que pone en riesgo la vida de nuestros habitantes y opaca una fecha que debería ser de unión y alegría», informó la Alcaldía de La Vega en redes sociales.

En videos que circulan en las redes sociales se puede ver a la población abandonar la plaza principal, centro de las actividades programadas para la celebración.

«Hacemos un llamado urgente a todos los grupos armados para que cesen de inmediato los hostigamientos y ataques que están afectando a la población civil», añadió la Alcaldía, que concluyó diciendo que «no aceptamos ser parte del conflicto ni de la violencia que hiere a nuestras familias y nuestro futuro».

Los explosivos afectaron la estación de Policía y otras viviendas cercanas, todo en medio del pánico de la población, que buscó refugio en comercios que estaban abiertos al público, en tanto que otros rezaban para que la situación acabara.

En el departamento del Cauca y, en general, en el suroeste del país hay presencia de las disidencias de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos ilegales que buscan controlar la cadena del narcotráfico y la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas.

Aunque las autoridades no han atribuido el ataque a ningún grupo en especial, las miradas apuntan a que los autores son las disidencias de las FARC, que ahora utilizan drones cargados de explosivos para atacar a las fuerzas de seguridad del Estado. EFE

