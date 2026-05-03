Ataques cruzados dejan ocho muertos en Ucrania y Rusia

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Ataques rusos con drones mataron a cuatro personas en Ucrania, que de su lado golpeó petroleros y mató a otras cuatro en Rusia, afirmaron el domingo las autoridades de los dos países beligerantes.

Las negociaciones para terminar más de cuatro años de guerra están estancadas y ambas partes se lanzan a diario decenas o cientos de drones explosivos.

En el lado ruso de la línea del frente, los ataques ucranianos nocturnos y de este domingo dejaron dos muertos en la región fronteriza de Bélgorod; otro cerca de Moscú y otro, un adolescente, en el sur de Ucrania ocupado por Rusia.

En Ucrania, dos personas murieron en Odesa (sur), otra en la región de Jersón, también en el sur, y otra en un ataque contra la ciudad industrial de Dnipró, en el centro del país.

En unas fotos tomadas en Dnipró se aprecia el tejado de un edificio de apartamentos de cinco plantas destruido, con vigas de madera al descubierto y escombros esparcidos por los apartamentos de la última planta.

Según la fuerza aérea de Kiev, Rusia lanzó 268 drones y un misil balístico contra Ucrania durante la noche.

De su lado, las fuerzas ucranianas atacaron con al menos 334 drones el territorio enemigo, dijo el Ministerio de Defensa ruso.

La región de Leningrado, en el noroeste, fue el principal objetivo. Las terminales de exportación petrolera en esa zona han recibido numerosos ataques en semanas recientes.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reivindicó también un ataque contra dos petroleros de la flota fantasma rusa en el puerto de Novorosíisk, en el mar Negro.

Los ataques ucranianos mataron a un hombre de 77 años en la región de Moscú y a un adolescente de 15 en una zona de Zaporiyia (sur de Ucrania), afirmaron los gobernadores regionales.

Decenas de miles de personas han muerto en esta guerra, que estalló en febrero de 2022 con la invasión de Rusia sobre Ucrania.

Kiev asegura que sus ataques son una respuesta justa a los bombardeos nocturnos rusos sobre sus ciudades. También afirma que solo ataca objetivos energéticos y militares.

Rusia también niega atacar civiles.

Zelenski prometió intensificar los ataques contra sitios energéticos rusos si Moscú no pone fin a su invasión. «Rusia puede poner fin a la guerra en cualquier momento. Si la prolonga, ampliaremos nuestras operaciones de defensa», indicó en redes sociales.

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