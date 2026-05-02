Ataques de colonos dejan ocho palestinos heridos, incluido un niño, en Cisjordania ocupada

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Jerusalén, 2 may (EFE).- Al menos ocho palestinos, entre ellos un niño, resultaron heridos en varios ataques cometidos este sábado en distintos puntos de Cisjordania y atribuidos a colonos israelíes, según informó la Media Luna Roja Palestina.

En la localidad de Jalud, cerca de Nablus (norte de Cisjordania ocupada), tres palestinos resultaron heridos tras ser agredidos por colonos, informó este servicio de emergencias, que trasladó a los afectados a un centro médico en la localidad cercana de Qalaban.

Según informó en paralelo Galatz, la radio del Ejército israelí, unos 15 individuos participaron en el ataque y colocaron obstáculos en la vía para retrasar la llegada de las fuerzas de seguridad. Según este medio, cuatro colonos fueron detenidos, mientras el resto huyó tras la intervención de las tropas israelíes.

Además, en la zona de Jabal Jalis, al este de Hebrón (sur), cuatro palestinos -incluida una mujer de 71 años- resultaron heridos en otro ataque, según la Media Luna Roja.

De acuerdo con las informaciones publicadas por la agencia oficial de noticias palestina Wafa, equipos médicos trasladaron a tres de los heridos al hospital gubernamental de Hebrón, mientras que una cuarta persona fue atendida en el lugar.

Además, en la aldea beduina de Jirbet al Jadidiya (noreste), un niño resultó herido después de que varios colonos irrumpieran en la comunidad y rociaran a los residentes con gas pimienta, según informaciones del mismo medio.

Desde el 28 de febrero de 2026, a la sombra de la guerra regional contra Irán, los colonos ilegales han intensificado sus ya recurrentes ataques en Cisjordania, donde han matado a al menos una docena de palestinos.

Según la organización palestina Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, las tropas israelíes y los colonos llevaron a cabo 1.819 ataques solo durante el pasado mes de marzo. EFE

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