Ataques rusos dejan nueve muertos en el este de Ucrania

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Un ataque ruso con misiles causó al menos siete muertos en una localidad en el este de Ucrania y otro bombardeo mató a otras dos personas en el sur del país, afirmaron el lunes las autoridades locales.

El ataque más mortífero se produjo en Merefa, en los alrededores de la segunda ciudad más poblada de Ucrania, Járkov. Al menos siete civiles murieron y decenas resultaron heridos, según las autoridades regionales.

Periodistas de la AFP en ese municipio observaron varios cuerpos tendidos en el suelo, cubiertos por mantas o sábanas blancas. En los alrededores había casas, tiendas y coches dañados.

El gobernador regional de Járkov, Oleg Sinegubov, reportó en un primer momento cinco muertos, pero luego señaló que dos hombres sucumbieron como consecuencia de las heridas en el hospital.

Una de las víctimas era la mujer de Igor Kolodiazhni. Este hombre de 41 años se había ido de su casa diez minutos antes que ella.

Al escuchar la explosión, «subí rápido al coche» y condujo de vuelta, explicó a la AFP. «La llamé y no contestó», dijo el hombre, cuyos dos hijos de 6 y 16 años sobrevivieron.

El gobernador regional denunció que el ataque se dirigió contra «infraestructura civil en una ciudad ubicada bastante lejos del frente».

Una parte importante de la región de Járkov había sido ocupada por el ejército ruso al principio de la guerra en 2022, pero luego fue retomada en gran medida por las fuerzas ucranianas.

Ahora el ejército ruso intenta retomar territorio en la región.

En el sur de Ucrania, en la región de Zaporiyia, otro ataque ruso mató a un matrimonio en el municipio de Vilniansk, dijo el gobernador regional.

Del otro lado, el responsable de la región rusa de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, dijo que un dron ucraniano había matado a un civil en una zona fronteriza.

La invasión rusa de Ucrania, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha causado cientos de miles de muertos en ambos bandos.

Los esfuerzos de Estados Unidos para fraguar un alto el fuego no surtieron efecto y las negociaciones están actualmente estancadas.

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