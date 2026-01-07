Atascos interminables de hasta 1.600 km en Francia por la nieve en el norte y el noroeste

2 minutos

París, 7 ene (EFE).- El norte y el noroeste de Francia vive este miércoles un episodio de nieve, con espesores en términos generales de entre cinco y ocho centímetros, que ha provocado atascos interminables con más de 1.600 kilómetros acumulados esta mañana, además de la supresión de unos 140 vuelos en París.

De todas esas retenciones, 900 kilómetros estaban concentrados en la región de París a las 10.00 locales (9.00 GMT), según el sitio de información sobre el tráfico Sytadin.

Además, en el área metropolitana de París se había suspendido desde primera hora de la mañana la circulación de los autobuses urbanos y el servicio de transporte público Ile de France Mobilités pedía a los viajeros que verificaran antes de salir de casa si van a poder encontrar medios para desplazarse.

Sí que funcionan con normalidad los metros, los trenes de cercanías y los tranvías.

El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, que ha reconocido que la situación en Francia es «complicada», ha señalado en declaraciones a la televisión CNews que alrededor de 100 vuelos se han quedado en tierra en el aeropuerto Roissy Charles de Gaulle y aproximadamente 40 en Orly debido a la nueva nevada caída durante la noche, tras la que ya alteró también el tráfico aéreo la víspera.

Las cancelaciones, necesarias para las operaciones de retirada de nieve de las pistas y deshielo de los aviones, están afectando aproximadamente al 40 % de los vuelos programados entre las 9:00 y las 14:00 horas en París-Charles de Gaulle, el aeropuerto con mayor tráfico de Francia, y al 25 % entre las 6:00 y las 13:00 horas en Orly, el segundo con mayor tráfico, ha precisado Tabarot.

El servicio meteorológico francés, que ha puesto 32 del centenar de departamentos franceses en alerta naranja por el frío y la nieve, ha señalado que el frente que está recorriendo el país de oeste a este va a dejar allí entre 3 y 7 centímetros de nieve con carácter general, pero puntualmente hasta 10 centímetros, y hasta 15 en las Ardenas.

En París, hasta las 10.00 locales habían caído 6 centímetros, indicó Météo France, que un nuevo frente va a provocar a partir del final de la jornada del miércoles nuevas nevadas, en particular en el Macizo Central. EFE

ac/crf