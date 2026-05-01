Aterriza en Venezuela el primer vuelo comercial de la aerolínea Laser desde Estados Unidos

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Caracas, 1 may (EFE).- Un avión operado por la aerolínea estadounidense Global X, en alianza con la venezolana Laser, aterrizó este viernes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a la capital de Venezuela, y completó así su primer vuelo comercial en la ruta Miami-Caracas.

El avión partió desde Miami a las 7:30 hora local (11:30 GMT) y llegó a Venezuela a las 10:18 (14:18 GMT), 27 minutos antes de lo previsto, según datos del aeropuerto venezolano.

El vuelo de regreso a Estados Unidos está programado para este mismo viernes a las 12:30 hora local (16:30 GMT).

Laser ofrece viajes directos con una frecuencia diaria desde Miami hacia Caracas y viceversa.

Los vuelos son operados en un avión Airbus A320 con capacidad para 150 pasajeros, detalló la compañía el pasado 22 de abril, que no precisó entonces los precios de los pasajes.

Laser se sumó al mismo itinerario de American Airlines, que reactivó este jueves la ruta Miami-Caracas, y viceversa, y marcó la reanudación de vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, siete años después de su suspensión.

Los vuelos comerciales directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019 en medio de las tensiones entre los Gobiernos del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien estaba en su primer mandato (2017-2021).

La autorización de vuelos se dio después de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos aprobara en marzo la reanudación de los servicios a los aeropuertos de Maiquetía y Maracaibo -capital de Zulia (oeste)- por parte de American, y de que la Administración de Seguridad en el Transporte realizara inspecciones recientes en Caracas. EFE

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