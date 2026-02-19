Atlético Mineiro ficha al volante argentino Tomás Pérez

Río de Janeiro, 19 feb (EFE).- El Atlético Mineiro brasileño anunció este jueves la contratación del volante argentino Tomás Pérez, que actuará por un año en el conjunto de Belo Horizonte cedido por el Oporto portugués.

Pérez, de 20 años y considerado como una promesa del fútbol argentino, desembarcó en Brasil la semana pasada y, tras pasar por los respectivos exámenes médicos y concluir los trámites burocráticos, firmó un contrato que lo vincula al Mineiro hasta diciembre de 2026, con opción de compra al final de la temporada.

La prioridad del conjunto brasileño antes del final de la ventana de contrataciones la próxima semana era fichar un primer volante, ya que tiene pocas opciones para esta posición, y lo consiguió tras una disputa por Pérez con el también brasileño Botafogo.

Pérez se formó como profesional en el Newell’s Old Boys y en 2025, a sus 19 años, fichó por el Oporto por 9 millones de euros.

El argentino, sin embargo, no consiguió garantizar un cupo como titular en el equipo principal luso, en el que tuvo pocas oportunidades, por lo que venía jugando con el juvenil.

Pérez integró la selección argentina que quedó subcampeona del Mundial sub-20 del año pasado.

Su contratación fue anunciada una semana después de que el Atlético Mineiro rescindiera el contrato con el técnico argentino Jorge Sampaoli por sus resultados irregulares.

De acuerdo con versiones de prensa, el más probable sustituto de Sampaoli es el también argentino Eduardo Domínguez, actual entrenador de Estudiantes de La Plata. EFE

