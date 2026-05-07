Attenborough se siente «sobrepasado» por los mensajes de felicitación en su 100 cumpleaños

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Londres, 7 may (EFE).- El naturalista y divulgador británico, David Attenborough dijo sentirse «sobrepasado» por los mensajes recibidos ante los 100 años que cumplirá mañana, una fecha que dijo haber querido «celebrar tranquilamente», aunque bromeó con que «muchos tienen otra idea».

El naturalista, muy querido en su país, divulgó esta tarde un mensaje de audio en el que declaró estar «sobrepasado por las felicitaciones de cumpleaños, desde grupos de preescolares a residencia de ancianos, e innumerables individuos y familias de todas las edades».

A todos ellos les dice que no les pueden responder por separado, pero les agradece «con toda sinceridad estos amables mensajes» y desea un feliz día a todos los que hayan preparado celebraciones locales en homenaje al anciano.

La voz de Attenborough suena clara, sin titubeos y sin que aparente ser la voz de un centenario.

La gran gala de celebración del aniversario de Attenborough tendrá lugar mañana en el imponente escenario del Royal Albert Hall de Londres, un homenaje de 90 minutos en el que se combinará música, mensajes de admiradores y la proyección de algunos de sus vídeos más celebrados en la BBC, cadena con la que colaboró durante varias décadas.

Como parte de los homenajes, el famoso Museo de Historia Natural anunció hoy que bautiza a una avispa endémica de los lagos patagónicos de Chile con el nombre del naturalista. Este nombre se suma al de una flor silvestre, una mariposa, un saltamontes, un camarón y hasta un dinosaurio que han sido bautizados con ese mismo nombre, lo que lo convierte probablemente en uno de los humanos más ‘nombrados’ en el mundo natural. EFE

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