Aumento del 2,18 % de las ventas de coches nuevos en Francia en agosto

2 minutos

París, 1 sep (EFE).- Las ventas de coches nuevos en Francia aumentó un 2,18 % en agosto con respecto al mismo mes del pasado año con 87.850 matriculaciones, pero eso no impidió que en los ocho primeros meses del año la evolución del mercado siguiera siendo netamente negativa.

La plataforma de fabricantes de coches PFA indicó este lunes en un comunicado que entre enero y agosto se comercializaron 1.126.905 automóviles particulares, lo que significa un descenso del 7,1 % si se compara con el mismo periodo de 2024.

En agosto, el ascenso de las ventas benefició sobre todo a los dos grupos franceses, con un incremento del 2,28 % para Renault, con 21.579 unidades, y del 1,74 % para Stellantis con 23.040.

En el caso del grupo del rombo, ese ascenso se debió a la progresión de la marca Renault (+7,50 % con 13.108 coches), que compensó el descenso de Dacia (-6,42 % con 8.259).

Para Stellantis, lo más significativo fue el alza del 30,88 % de la marca Citroen (+30,88 % con 6.353 automóviles) y la baja de Peugeot (-1,07 % con 11.748) y de Opel (-12,26 % con 2.189).

Al margen de los fabricantes franceses, Volkswagen sufrió un recorte del 8,04 % con 13.338 coches BMW progresó un 22,87 % con 5.114, Toyota descendió un 5,12 % con 6.714 o Hyundai subió un 18,96 % con 5.917.

En los ocho primeros meses del año, la mayor parte de los grupos vieron sus ventas a la baja como Stellantis (-10,5 % a 283.962), Volkswagen (-3,5 % con 157.260), Toyota (-12,3 % con 76.286), Hyundai (-15,4 % con 50.341) o Daimler (-19 % con 26.583).

La única excepción fue el grupo Renault, que incrementó sus matriculaciones entre enero y agosto un 1,1 % hasta 281.621 automóviles.

En el conjunto de Francia, los vehículos eléctricos representaron un 17,7 % del total de las ventas entre enero y agosto, cuando en el mismo periodo de 2024 habían supuesto un 16,8 %.

Más importante fue el incremento de los híbridos, que pesaron un 50,9 % en los ocho primeros meses de 2025, comparados con el 39,8 % en ese mismo periodo de 2024.

Frente a eso, la cuota de mercado de los de gasolina disminuyó al 22,8 % (frente al 31,8 %) y la de los diesel al 5 % (comparado con el 7,8 %). EFE

ac/alf