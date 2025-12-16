Australia anuncia endurecimiento urgente de las leyes de armas tras el atentado de Bondi

2 minutos

Sídney (Australia), 16 dic (EFE).- El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció este martes que su Gobierno impulsará un endurecimiento de las leyes sobre armas de fuego tras el atentado ocurrido en Bondi, con el foco mejorar el sistema de control de licencias.

Entre las medidas figuran la aceleración del Registro Nacional de Armas, un mayor uso de inteligencia criminal para la concesión de licencias, la posible limitación del número de armas por persona y la revisión de los tipos de armas permitidas.

Albanese afirmó en una entrevista con la cadena pública ABC que se trata de «cambios de sentido común» y se mostró dispuesto a afrontar la resistencia del lobby armamentista, insistiendo en que las reformas deben aplicarse de manera coordinada en todo el país.

En la misma línea, Chris Minns, gobernador de Nueva Gales del Sur, estado en el que se encuentra Sídney, señaló que evalúa volver a convocar al Parlamento para agilizar la aprobación de nuevas normas y recalcó que «todas las opciones están sobre la mesa» para endurecer la legislación, una tarea que, dijo, debe hacerse «rápido».

Por su parte, el tesorero de dicho estado, Daniel Mookhey, calificó la reforma de las leyes sobre armas como una cuestión «urgente» y respaldó la necesidad de avanzar sin demoras en cambios legislativos que refuercen la seguridad pública.

La reacción del gobierno federal y local se produce después de que el domingo un tiroteo en la playa de Bondi contra un evento organizado por la comunidad judía dejara 16 muertos, incluyendo uno de los perpetradores del mismo y decenas de heridos.

Los presuntos perpetradores, un padre y un hijo, han sido identificados como Sajid Akram, de 50 años, y Naveed Akram, de 24, en un atentado terrorista que el primer ministro ha relacionado con la ideología del Estado Islámico (EI).

Minns evitó este martes adelantar conclusiones sobre la concesión de una licencia de armas a Sajid Akram, pese a que las autoridades ya conocían que su hijo había estado bajo investigación de la agencia de inteligencia australiana (ASIO).

Sajid contaba con licencia de armas desde hacía una década, con al menos seis armas registradas. EFE

