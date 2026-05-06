Australia dice que 13 ciudadanos relacionados con presuntos miembros del EI regresan de Siria

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Trece mujeres y niños australianos relacionados con presuntos yihadistas del grupo Estado Islámico (EI) se disponen a regresar a Australia desde Siria, anunció el miércoles el gobierno de ese país, al advertir que varios de ellos serán detenidos.

Está previsto que el grupo, compuesto por cuatro mujeres y nueve menores que viven en un campamento en Siria, aterrice en los aeropuertos de Sídney y Melbourne, según los medios locales.

El ministro del Interior, Tony Burke, dijo que recibió una alerta el miércoles por la mañana cuando se realizó la reserva de viaje.

«El gobierno no está ayudando y no ayudará a estas personas», zanjó en una conferencia de prensa.

«Tomaron una decisión atroz y vergonzosa; si alguna de estas personas logra regresar a Australia y ha cometido delitos, puede esperar enfrentarse a todo el peso de la ley, sin excepción», advirtió.

La policía informó que recopiló pruebas en Siria mientras investigaba si los australianos habían cometido crímenes según la legislación australiana, incluyendo viajar a una zona prohibida y participar en el tráfico de esclavos.

«Algunas personas serán detenidas y acusadas», aseguró Krissy Barrett, jefa de la Policía Federal Australiana.

En febrero, Australia prohibió el regreso al país, por motivos de seguridad, de una persona que formaba parte de otro grupo de 34 mujeres y niños que estaba en el campo de detención de Roj en Siria, también señalados de ser familiares o parejas de presuntos miembros del EI.

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