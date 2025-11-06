Australia sanciona a entidades vinculadas a ciberataques que financian a Corea del Norte

Sídney (Australia), 6 nov (EFE).- El Gobierno australiano impuso este jueves sanciones financieras y prohibiciones de viaje contra cuatro entidades y una persona vinculadas a actividades de ciberdelincuencia destinadas a financiar los programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de Corea del Norte.

Camberra explicó en un comunicado que estas medidas se adoptan junto a Estados Unidos con el objetivo de presionar a las redes de financiación ilícita del régimen norcoreano y responder a sus «persistentes desafíos a la seguridad y la estabilidad internacionales».

Según el segundo informe del Grupo Multilateral de Supervisión de Sanciones de las Naciones Unidas, grupos y unidades cibernéticos norcoreanos robaron al menos 1.900 millones de dólares (1.760 millones de euros) en criptomonedas a empresas de todo el mundo en 2024, utilizando una red global de nacionales norcoreanos y de facilitadores extranjeros para blanquear los activos robados.

El documento también señala que funcionarios norcoreanos emplearon criptodivisas para vender y transferir equipos militares y materiales como cobre.

«El nivel de implicación de Corea del Norte en actividades cibernéticas maliciosas, incluidas el robo de criptomonedas, el trabajo informático fraudulento y el espionaje, es profundamente preocupante», indicó el Ejecutivo australiano.

Australia reiteró su compromiso de cooperar con sus socios internacionales para contrarrestar las amenazas cibernéticas, promover un comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio y proteger a su población.

Asimismo, instó a Corea del Norte a cumplir plenamente con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y a abandonar sus programas de armas de destrucción masiva y misiles de forma «completa, verificable e irreversible».

Por su parte, Corea del Norte criticó también este jueves las sanciones de EE.UU. y otras naciones y dijo que «demuestran su política hostil contra el Norte».

Según un comunicado publicado por la agencia estatal norcoreana KCNA, mientras que Washington mantenga dicha postura hacia Pionyang, «el Norte también responderá de manera correspondiente». EFE

