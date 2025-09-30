Australia ve en el plan de Trump para Gaza una “esperanza” hacia la paz

Sídney (Australia), 30 sep (EFE).- El viceprimer ministro australiano, Richard Marles, afirmó este martes que el plan de paz de 20 puntos para Gaza presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, «representa esperanza» y «mantiene abierta la puerta» hacia una solución de dos Estados.

En declaraciones a la radio pública australiana ABC Melbourne, Marles subrayó que la propuesta recoge las demandas que el Gobierno australiano ha venido reclamando: el fin de las hostilidades, la liberación de rehenes y el acceso a ayuda humanitaria a la Franja.

«Espero sinceramente que lo adopten, porque necesitamos ver el fin de este conflicto», dijo el viceprimer ministro, y reiteró que Canberra ha sido crítica tanto con Hamás como con Israel por su conducta en la guerra.

Al ser preguntado sobre la futura gestión de Gaza, Marles explicó que el plan prevé la creación de un consejo integrado por «figuras internacionales significativas» y recalcó que cualquier acuerdo debe excluir la anexión de territorios o el desplazamiento forzoso de población.

«El mundo quiere ver el fin de esta tragedia y el retorno de los rehenes a sus familias», señaló Marles, y añadió que «la única forma de alcanzar una paz duradera en Oriente Medio es con dos Estados, y este plan, tal como ha sido articulado, mantiene abierta esa posibilidad».

La reacción de Australia se produce después de que la Casa Blanca publicara este lunes un plan de 20 puntos del presidente para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y definir el futuro del enclave palestino.

El plan incluye un alto el fuego en la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un Gobierno de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump.

Estados Unidos se compromete además a mediar entre Israel y Palestina para «una coexistencia pacífica», y abre la puerta a la creación de un Estado palestino. EFE

