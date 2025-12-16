Austria desea concentrarse en Malibu durante el Mundial y anuncia amistoso contra Ecuador

Viena, 16 dic (EFE).- La selección de Austria, que jugará contra Argentina en el grupo J del Mundial de EEUU, Canadá y México en junio y julio de 2026, ha decidido concentrarse durante el torneo en California, cerca de Malibu, informó hoy la prensa local.

«Nos hemos decidido, vamos a buscar nuestra concentración en la costa oeste, ya hemos encontrado uno, cerca de Los Ángeles, no lejos de Malibu», dijo el seleccionador austríaco, Ralf Rangnick, anoche a la cadena privada de televisión Servus TV.

«Aún tenemos que esperar que todo esté firmado, pero somos optimistas de que todo funcione bien», dijo Ragnick, cuyo equipo comparte el grupo con Argentina, Argelia y Jordania.

Según el veterano técnico alemán, los jugadores «al final y al cabo también quieren pasarla bien».

La confirmación oficial de las concentraciones de las selecciones durante el Mundial 2026 se espera para el próximo 16 de enero por parte de la FIFA.

Antes del Mundial, los austríacos prevén cuatro amistosos, dos en casa y dos fuera de casa.

Entre los partidos en casa está confirmado un enfrentamiento con Ecuador, dijo el técnico austríaco, sin dar más detalles.

El otro amistoso como local será contra Corea del Sur, igual que Ecuador, participante en el Mundial. EFE

