Automóvil cae accidentalmente sobre escalera eléctrica de un centro comercial de Paraguay

Asunción, 28 oct (EFE).- Dos mujeres sufrieron heridas leves luego de que una de ellas acelerará accidentalmente el vehículo que conducía, rompiera un ventanal y cayera en medio de una escalera eléctrica de un centro comercial del distrito de San Lorenzo, aledaño a Asunción, informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

El capitán de esa unidad, Luis Tapia, dijo a los medios que la mujer impactó el vehículo contra los vidrios «yendo a caer a la escalera mecánica», aunque se desconoce la causa del accidente, ocurrido en el ‘Fuente Shopping’.

La conductora de 68 años y su acompañante, de 71 años, fueron rescatadas del automóvil y trasladadas a un centro de asistencia médica, con lesiones leves y fuera de peligro, según dijeron los bomberos.

Los videos de seguridad muestran cómo el vehículo acelera frente al ventanal y queda volcado de costado en medio de las escaleras eléctricas.

El bombero Oswaldo Gines dijo que las mujeres estaban conscientes y no sufrieron heridas de gravedad gracias a que tenían puesto el cinturón de seguridad.

Los bomberos intentaron retirar el automotor de la zona de impacto, pero quedó «en una posición complicada y no hay forma de utilizar ni siquiera una grúa», indicó otra fuente de esa institución. EFE

ja/jrg