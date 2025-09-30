The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Autoridades buscan a un reo condenado por doble asesinato liberado por error en Miami

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Miami (EE.UU.), 30 sep (EFE).- La Oficina del alguacil del condado de Miami-Dade (Florida) anunció la búsqueda de un hombre condenado por doble asesinato, que «debería ser considerado armado y peligroso», tras haber sido liberado por error de una cárcel de este condado.

James Daniels, de 60 años, se encontraba bajo custodia en el centro correccional Turner Guilford Knight, en Miami, por el secuestro, la tortura y el asesinato en 2020 de dos camioneros, Osmar Oliva y Johan Gonzalez Quesada, así como por atacar a una tercera víctima que logró sobrevivir.

Daniels fue liberado «debido a un error de procedimiento», explicó en un comunicado el Departamento de correcciones del condado, que está utilizando «todos los recursos disponibles, incluyendo la asistencia de nuestros colaboradores policiales locales y federales» para encontrar al fugitivo.

El crimen fue perpetrado junto con otros dos delincuentes, Frederick Rudolph y Herbert Barr.

Daniels y Rudolph fueron declarados culpables de múltiples cargos a finales de 2024, incluyendo secuestro con resultado de muerte, por lo que en marzo de 2025 fueron sentenciados a cadena perpetua.

Barr se declaró culpable de secuestro y fue condenado a 12 años y medio de prisión.

Reconocido como uno de los casos más violentos del condado en los últimos años, los agentes hicieron un llamado de ayuda a la población para localizar al fugitivo y ofrecen una recompensa de hasta 5.000 dólares. EFE

bec/ims/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR