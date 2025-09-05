The Swiss voice in the world since 1935

Autoridades de Hong Kong, Macao y China incautan más de 14 toneladas de drogas en 18 meses

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Hong Kong, 5 sep (EFE).- Las autoridades de Hong Kong, Macao y la provincia china de Cantón acordaron este viernes reforzar sus operaciones conjuntas contra el narcotráfico tras 18 meses de acciones coordinadas que han dejado 512 detenidos y la incautación de 14,4 toneladas de drogas, según informó el Gobierno hongkonés.

La primera Cumbre Antidrogas de la Gran Área de la Bahía Cantón-Hong Kong-Macao, celebrada hoy en la antigua colonia británica, reunió a responsables de narcóticos de las tres regiones y de Singapur para abordar la creciente complejidad del tráfico de estupefacientes.

El director general de la Oficina de Control de Narcóticos del Ministerio de Seguridad Pública de China, Wei Xiaojun, destacó que la colaboración regional ha permitido investigar 151 casos relevantes desde 2024, con resultados «significativos».

Sin embargo, alertó sobre los «cambios profundos» en el panorama global de las drogas, como la aparición de nuevas sustancias, entre ellas el etomidato, clasificado en la excolonia britanica como droga peligrosa desde febrero, al nivel de la cocaína.

«La Gran Área de la Bahía, con su economía avanzada y conexiones de transporte, es un blanco clave para los carteles internacionales», afirmó Wei, quien prometió el apoyo total del Gobierno chino para facilitar la comunicación y el flujo de personas en esta lucha.

El secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, resaltó una caída del 40 % en el número de consumidores de drogas entre 2015 y 2024, atribuida a la cooperación transfronteriza. Además, abogó por intensificar el intercambio de inteligencia y emplear tecnologías como el análisis de macrodatos y drones para mejorar la vigilancia.

En la misma línea, el subdirector de la Comisión de Control de Narcóticos de Cantón, Liang Ruiguo, y el comisionado general de la Policía de Macao, Leong Man-cheong, respaldaron un enfoque conjunto más robusto.

Por su parte, el jefe de Administración de Hong Kong, Eric Chan, inauguró el evento subrayando la necesidad de estrategias innovadoras ante los métodos «cada vez más sofisticados» de los delincuentes.

Este foro busca consolidar un frente unido para enfrentar los retos del narcotráfico en una región estratégica, según las autoridades. EFE

msc/vec/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR