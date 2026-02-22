Autoridades de Uruguay investigan el origen de un caso de gripe aviar detectado en el país

2 minutos

Montevideo, 22 feb (EFE).- Las autoridades de Uruguay determinaron que la gripe aviar ya afectó a unos diez animales silvestres en el este del país y tomaron muestras que serán evaluadas para determinar el origen del virus, tras la confirmación de un caso en un cisne coscoroba.

Por lo que se activaron «de inmediato» los protocolos establecidos en el Plan Nacional de Contingencia para Influenza Aviar.

El cisne fue hallado en la zona de la Laguna Garzón (este), y este hallazgo es exactamente dos años después de que Uruguay detectara el primer caso en la historia del país.

Según informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, este sábado sus equipos técnicos recorrieron 64 predios en el departamento (provincia) de Rocha y este domingo continuarán por Maldonado.

El ministro de Ganadería Alfredo Fratti afirmó hoy que esta detección no representa un riesgo para el consumo, ya que la presencia del virus se constató solo en fauna silvestre.

No obstante, los técnicos advirtieron personalmente a los productores rurales y los instaron a tomar precauciones.

El Ministerio de Ganadería dispuso como medida la obligatoriedad de mantener aves de traspatio en instalaciones cerradas y techadas.

Asimismo, recomendó a la población no manipular aves enfermas o muertas y notificar de inmediato a las autoridades en caso de encontrar alguna.

También pidió a los productores que extremen las medidas de bioseguridad, que refuercen la limpieza y la desinfección, que eviten contacto con aves silvestres y que denuncien casos sospechosos. EFE

