Autoridades implementan “fuerte despliegue” de seguridad en estado mexicano de Zacatecas

Ciudad de México, 17 oct (EFE).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en el norte de México, informó sobre la implementación de un “fuerte despliegue operativo” la mañana de este viernes en el municipio de Tabasco.

Sin dar mayores detalles, la dependencia afirmó que las acciones se llevan a cabo por personal de la Fiscalía y de Fuerzas estatales y federales.

“Se exhorta a la ciudadanía a mantener la calma y seguir las indicaciones de la autoridad que se encuentra en el lugar, asimismo se invita a la ciudadanía que, en caso de contar con mayor información respecto actividades ilícitas y personas involucradas, se aproximen con las autoridades que se encuentran en el lugar”, apuntó.

Medios locales apuntaron que el operativo ocurre luego de un ataque a elementos de seguridad en la localidad, aunque no se ha dado información oficial.

Zacatecas ha sido foco de violencia en los últimos años, debido a disputas entre grupos criminales por el control territorial y de rutas.

El último Índice de Paz ubica a este central estado mexicano en el número 18, mientras Zacatecas registra 73 homicidios dolosos en lo que va del año, según reportes oficiales hasta mayo de 2025.

En agosto pasado, el Departamento de Estado estadounidense emitió una alerta en la que pidió a sus ciudadanos no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas debido a los altos niveles de violencia y delincuencia. EFE

