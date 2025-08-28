Autoridades libias rescatan a 62 migrantes y desmantelan una banda de tráfico de personas

1 minuto

Trípoli, 28 ago (EFE).- El Ministerio de Interior libio rescató a 62 migrantes de diferentes nacionalidades africanas en situación irregular, entre ellos ocho mujeres y un bebe de 20 días, que se encontraban atrapados en Tajura (oeste) en manos de una banda de traficantes de personas que fue desmantelada, según un comunicado de la cartera difundido este jueves.

Los miembros de la banda, cuyo número no fue precisado, fueron arrestados por las fuerzas de Seguridad de Trípoli, después de que los sujetos chantajearan a las familias de los migrantes, al exigirles grandes cantidades de dinero para que sus allegados fueran puestos en libertad, informó la fuente.

La cartera de Estado explicó que «entre las víctimas había un individuo somalí, cuya familia pagó 17.000 euros para liberarlo» y, pese a todo, «no fue puesto en libertad».

Entre los migrantes, había personas de origen somalí, sudanés, eritreo y liberiano, detallaron las autoridades, que señalaron que los miembros de la banda también proceden de distintas partes del continente africano.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde principios del año hasta el 23 de agosto, 319 migrantes en situación irregular desaparecieron en la ruta marítima del Mediterráneo central, mientras que 427 perdieron la vida al intentar el mismo trayecto.

Libia se mantiene como el principal punto de partida desde el norte de África hacia costas italianas en esta ruta migratoria, que incluye además el este de Argelia y Túnez. EFE

lz/sb/jrg