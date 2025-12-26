Autoridades panameñas incautan 240 paquetes de presunta droga y detienen a siete personas

The Swiss voice in the world since 1935
Ciudad de Panamá, 25 dic (EFE).- Las autoridades de Panamá informaron este jueves del decomiso de un total de 240 paquetes de presunta droga durante un operativo realizado en Playa Toro, en el distrito de Pedasí, en la provincia panameña de Los Santos.

La acción de decomiso de la droga, según el comunicado de las autoridades, se llevó a cabo en un operativo en conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público (Fiscalía) y permitió además la aprehensión de siete personas presuntamente vinculadas al caso, entre ellas un ciudadano de nacionalidad colombiana.

Las autoridades no precisaron el tipo de droga incautada ni el peso total del cargamento. No obstante, de manera general, los paquetes de sustancias ilícitas decomisadas en este tipo de operaciones suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, siendo la cocaína la droga que más se trafica a través de rutas marítimas que pasan por Panamá.

Panamá, un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales. EFE

