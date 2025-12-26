Autoridades paraguayas confirman la detención de condenado por trama golpista de Bolsonaro

Asunción, 26 dic (EFE).- La Policía Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay confirmaron este viernes la captura en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, del antiguo jefe de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques, uno de los condenados por la trama golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, cuando intentaba viajar hacia El Salvador.EFE

