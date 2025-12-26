Autoridades paraguayas confirman la detención de condenado por trama golpista de Bolsonaro

4 minutos

Asunción/Sao Paulo, 26 dic (EFE).- La Policía Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay confirmaron este viernes la detención en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, del antiguo jefe de la Policía de Carreteras de Brasil, Silvinei Vasques, uno de los condenados por la trama golpista liderada por el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, cuando intentaba viajar hacia El Salvador.

En un comunicado, el cuerpo policial indicó que actuó «a raíz de una alerta» emitida por la delegación en el país del Comando Tripartito, que conforman las autoridades migratorias de Paraguay, Argentina y Brasil.

«Tras las consultas realizadas con la Policía Federal de Brasil, se confirmó que el detenido es considerado un criminal de alto valor, con condena firme de 24 años y 6 meses de pena privativa de libertad en el país vecino», prosiguió la Policía en el texto.

En otro comunicado, la Dirección Nacional de Migraciones detalló que Vasques entró en Paraguay «de forma irregular evadiendo la justicia de su país» y pretendía «burlar los controles migratorios» para huir hacia El Salvador «suplantando la identidad de un ciudadano paraguayo».

El director de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter, dijo a EFE que su departamento ordenó la expulsión administrativa de Vasques porque está siendo buscado en Brasil y vulneró las leyes paraguayas al no haber ingresado legalmente en el país.

«Haciendo uso de la ley de migraciones lo vamos a entregar a la Policía Federal brasileña para que cumpla su mandato», agregó.

Por su parte, fuentes oficiales brasileñas informaron de que Vasques, condenado a 24 años y 6 meses de prisión por la Corte Suprema de Brasil por participar en el complot golpista, «rompió la tobillera electrónica» que vigilaba sus movimientos, pero fue arrestado en el aeropuerto de Asunción antes de completar su fuga.

El director de la Policía Federal brasileña, Andrei Rodrigues, dijo al grupo Globo que Vasques pretendía huir a El Salvador con un pasaporte paraguayo original que no correspondía con su identidad.

Su captura fue posible gracias a la alerta que emitieron las autoridades brasileñas a los países vecinos, cuando el exdirector policial rompió la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos y romper el arresto domiciliario que cumplía en el estado meridional brasileño de Santa Catarina, dado que aún no había pasado a cumplir la pena en régimen cerrado porque la sentencia aún no es firme y está pendiente de apelación.

Vasques fue condenado por el Tribunal Supremo brasileño el pasado 16 de diciembre dentro del juicio contra los últimos cinco acusados de la intentona golpista orquestada por Bolsonaro, quien ya cumple una pena de 27 años de prisión y actualmente se recupera en el hospital tras operarse de una hernia bilateral en la ingle.

El Supremo halló culpable a Vasques de estar detrás de una operación en la segunda vuelta de las elecciones de 2022 para dificultar la llegada de electores a los centros de votación en feudos tradicionalmente de la izquierda y favorecer así a Bolsonaro, que al final salió derrotado por el actual gobernante, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Además del exjefe de la Policía de Carreteras, el alto tribunal ha condenado a una treintena de acusados por la trama golpista, contra los que ha dictado penas de entre uno y 27 años de cárcel.

Sumadas las condenas de todo el proceso, que incluyó al propio expresidente Bolsonaro, varios exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas, superan los 400 años de prisión.

La más alta fue precisamente para Bolsonaro, a quien la corte consideró como «líder» de ese complot, que comenzó incluso antes de las elecciones de 2022 y tuvo como corolario el violento asalto a las sedes de los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.EFE

rgc/lb/fpa

(foto)