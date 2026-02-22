Autoridades ucranianas anuncian ataque terrorista en Leópolis con una muerta y 25 heridos

(Actualiza con declaraciones del alcalde de Leópolis)

Leópolis (Ucrania), 22 feb (EFE).- El Gobierno ucraniano anunció este domingo que la pasada noche en Leópolis (oeste) se ha producido un atentado terrorista en el que ha muerto una agente de policía y 25 personas han resultado heridas, mientras que las primeras sospechas apuntan a una posible autoría rusa.

«25 personas han sido heridas y una persona ha muerto. Mis condolencias a la familia y seres queridos», escribió el presidente Volodímir Zelenski en X y agregó que el ministro del Interior, Ihor Klimenko, le ha notificado la detención de un sospechoso, según algunas fuentes una mujer de nacionalidad ucraniana.

«Se han proporcionado todos los recursos necesarios para la investigación», subrayó Zelenski, que no apuntó ninguna hipótesis sobre la autoría del presunto ataque, aunque los Servicios de Seguridad de Ucrania (SBU) informaron de acuerdo con la agencia Ukrinform de que se está examinando la posible implicación de los servicios secretos rusos.

También el alcalde de Leópolis, Andrí Sadovi, apuntó a esta posibilidad en declaraciones a EFE en el lugar de los hechos, a apenas 120 metros de la céntrica Ópera de Leópolis.

«Lo tratamos como un acto de terrorismo. No hay duda de que fue coordinado desde el Estado agresor», dijo, en alusión a Rusia y recordó que la noche pasada el enemigo también lanzó misiles y drones contra el país invadido.

«Primero, llegó una patrulla de policía. Hubo una explosión y después siguió otra explosión más. Una chica, Viktoria, murió», dijo, resumiendo los hechos que provocaron la muerte de la agente de 23 años.

Además, 25 personas resultaron heridas, de las que aproximadamente 20 han tenido que ser hospitalizadas, algunas de ellas con pronóstico muy grave en cuidados intensivos, agregó el regidor.

Según se han podido reconstruir los hechos, una llamada alertó a la policía para que acudiera al lugar donde se encontraban los explosivos, bajo una premisa falsa, y estos detonaron al arribar los coches patrulla. EFE

