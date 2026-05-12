Avión científico de la NASA llega a Perú para trabajos conjuntos durante esta semana

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Lima, 11 may (EFE).- Un avión Gulfstream C20A de la NASA llegó a Perú con un equipo de científicos y la última tecnología de radar a bordo para realizar un trabajo conjunto de observación y cartografía durante esta semana, informó este lunes la Embajada de Estados Unidos en el país andino.

Según la información, difundida en las redes sociales de la embajada, la aeronave y los científicos se dedicarán durante los próximos días a observar «desde humedales y bosques tropicales hasta glaciares y mapeo arqueológico» en Perú.

«Hay mucho trabajo por hacer juntos en ciencia de la Tierra esta semana», acotó el mensaje, que fue acompañado con imágenes de la aeronave.

El avión científico y los expertos de la NASA también arribaron a Panamá el pasado 3 de mayo con el fin de estudiar la biodiversidad tropical en el marco de una campaña de colaboración con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.

Según lo informado en el país centroamericano, la misión de los investigadores «combina un radar aerotransportado avanzado con mediciones de campo en entornos terrestres y costeros», ya que el avión se usa como «un laboratorio volador para misiones avanzadas de ciencias de la Tierra».

La NASA señala que el Gulfstream C20A es un avión ejecutivo que ha sido modificado e instrumentado para servir como plataforma de investigación científica que puede soportar unas seis horas en el aire y hasta dos vuelos científicos en un mismo día, con un solo equipo de tierra. EFE

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