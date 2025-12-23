Bélgica solicita a la CIJ autorizar su intervención en el caso contra Israel por genocidio

3 minutos

La Haya, 23 dic (EFE).- El Gobierno de Bélgica solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que autorice su intervención en el caso iniciado por Sudáfrica contra Israel por violación de sus obligaciones bajo la Convención contra el Genocidio con su ofensiva militar en Gaza tras el ataque del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023.

Según anunció este martes la CIJ, Bélgica, que ya había hecho pública el año pasado su intención de intervenir en el procedimiento iniciado por Sudáfrica en diciembre de 2023, invocó el artículo 63 del Estatuto de la Corte, que permite formar parte de un proceso a otros países «siempre que se trate de la interpretación de una convención en la que sean partes Estados distintos de los interesados».

La CIJ, máximo tribunal de la ONU, está en una fase intermedia del procedimiento iniciado por Pretoria y que acusa a Israel de violar la Convención, pero este tribunal no lleva a cabo investigaciones propias sobre el terreno, como lo haría la Corte Penal Internacional (CPI), sino que examina los argumentos y pruebas que los Estados presentan en un litigio.

En una fase preliminar del procedimiento, Sudáfrica también solicitó medidas cautelares urgentes en varias ocasiones para exigir al Gobierno israelí proteger a la población civil palestina de un genocidio.

En respuesta, la CIJ aceptó parcialmente en enero de 2024 la solicitud al considerar que «existe un riesgo real e inminente de un perjuicio irreparable» a los derechos de los palestinos y aceptó que era «plausible el derecho del pueblo palestino en Gaza a ser protegido contra actos de genocidio», sin pronunciarse sobre si los actos israelíes constituyen efectivamente un genocidio.

El tribunal ordenó entonces a Israel adoptar medidas «inmediatas y efectivas» para prevenir actos de genocidio y garantizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

Desde entonces, la Corte ha emitido nuevas órdenes cautelares en respuesta a la evolución de la ofensiva en Gaza, sin entrar en el fondo del caso.

Sudáfrica entregó en octubre de 2024 su memoria escrita con los principales argumentos y pruebas, y ahora Israel tiene hasta enero para presentar los suyos.

Además de Bélgica, países como España, México, Colombia, Chile, Bolivia, Cuba, Libia y la propia Palestina ya han solicitado autorización para intervenir en este procedimiento contra Israel, aunque hay varios países que también han señalado públicamente su interés en este caso, pero aún no han formalizado su solicitud.

Las intervenciones de los países autorizados se producirán una vez la CIJ entre a estudiar el fondo del procedimiento para determinar si Israel ha violado o no la Convención sobre el Genocidio con su guerra en Gaza, algo para lo que todavía no hay fecha.

Por otro lado, una comisión de expertos independientes, asignada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó en septiembre pasado que se cumplen al menos cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), entre ellos la matanza de civiles, el daño grave a la integridad física y mental, las condiciones de vida destructivas y los ataques contra clínicas de fertilidad como impedimento de nacimientos.

La comisión también subrayó declaraciones de responsables israelíes que, a su juicio, constituyen indicios de una intención genocida. EFE

ir/lpc/rcf