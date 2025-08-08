The Swiss voice in the world since 1935

Bad Bunny expone sus zapatillas en el Museo de Arte de Puerto Rico

San Juan, 8 ago (EFE).- El Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) muestra la exposición ‘The Archive’, que consta de 146 zapatillas y botas Adidas fruto de la colaboración de esta marca y el cantante y compositor Benito Antonio Martínez Ocasio, ​conocido como Bad Bunny y ganador de tres premios Grammy y 12 Grammy Latinos, entre otros galardones.

Los visitantes acceden al MAPR en grupos de 25 personas de manera gratuita a una de las salas del museo para disfrutar de las 146 piezas, 116 inéditas y 30 que ya fueron presentadas al público general anteriormente, de las colecciones creadas entre el artista puertoriqueño, que también practica la lucha libre profesional, y la marca alemana.

Entre los modelos expuestos en esta exposición, que estará abierta al público hasta el 17 de agosto, los visitantes podrán apreciar las ‘Forum’, las primeras zapatillas que salieron a la venta en 2021; el calzado que llevó Bad Bunny en la campaña de Adidas para el modelo ‘Bad Bunny X Messi Gazelle Indoor’ o el casco creado por Adidas para la colaboración de Bad Bunny con el equipo Mercedes-AMG F1 Team.

Así como las botas vaqueras que vistió Bernie, el hermano del artista, para la campaña del modelo ‘Response CL Paso Fino’ y los modelos ‘2000s Runner’, ‘Caverunner’, ‘Campus’, ‘Superteam Cavehiker’, ‘Watermoc Three-In-One’ y ‘Radiante V2’, entre otros.

La exposición coincide con la residencia de 30 conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, para los que se han vendido más de 400.000 entradas

Se trata de una programación musical sin precedentes que se estima que tendrá un impacto económico para la isla de 377 millones de dólares y creará aproximadamente 3.642 empleos directos, indirectos e inducidos.

La residencia ‘No Me Quiero Ir De Aquí’, preámbulo de una gira mundial, llega tras el lanzamiento a principios de año del último álbum de Bad Bunny, ‘Debí Tirar Más Fotos’, es un homenaje a su isla natal que logró un éxito mundial inmediato fusionando reguetón con los ritmos autóctonos de la salsa, la bomba y la plena. EFE

