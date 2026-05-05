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Bad Bunny se disfraza de anciano para la Met Gala

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Nueva York, 4 may (EFE).- El cantante de reguetón puertorriqueño Bad Bunny apareció este lunes en la alfombra roja de la Met Gala disfrazado de anciano.

Reconocido solo por sus gestos y su mirada, el «conejo malo» lució pelo canoso, arrugas y un bastón, moviéndose con presuntas dificultades por las escaleras.

Su conjunto para una velada temática con el título ‘La moda es arte’ fue un simple pero efectivo traje negro.

Como muchos otros invitados, Bad Bunny no se detuvo a hacer declaraciones y simplemente sonrió y saludó a la prensa acreditada. EFE

nqs/jco/rrt

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