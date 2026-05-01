Bajan los precios en las gasolineras alemanas con reducción al impuesto de los carburantes

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Berlín, 1 may (EFE).- Los precios bajaron en muchas gasolineras alemanas este viernes con la entrada en vigor la pasada medianoche de la reducción temporal de los tipos impositivos sobre los carburantes en 16,7 céntimos por litro, una de las dos medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente al encarecimiento del combustible por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pasada la medianoche, los precios ya se abarataron entre 7 y 8 céntimos, lo cual «ya es un buen comienzo», según declaró Christof Tietgen, un portavoz de Automóvil Club de Alemania (ADAC, por sus siglas en alemán), a la cadena pública regional NDR.

A las 08.00 hora local (06.00 GMT), el precio de la gasolina súper E10 había bajado, en promedio a nivel nacional, a menos de dos euros por litro, según el ADAC.

En concreto, la E10 se pagaba a 1,976 euros por litro, 10,7 céntimos menos que el día anterior, mientras que el gasóleo también se abarató en 10,4 céntimos, hasta los 2,063 euros por litro.

No obstante, todavía no se puede determinar con certeza si la rebaja fiscal de 16,7 céntimos se trasladará íntegramente a los conductores.

Los expertos prevén que la rebaja no llegará a los surtidores hasta dentro de unos días, ya que la misma sólo se aplica a los combustibles que hayan salido de los depósitos o refinerías después de la pasada medianoche, no a las existencias actuales de las gasolineras.

Las gasolineras, por su parte, no están obligadas a aplicar reducciones concretas.

«Nuestro temor es que, aunque el precio vaya a bajar ahora, esta bajada no se mantenga en absoluto», indicó Tietgen, al señalar que las petroleras, con el argumento del temor a que el conflicto con Irán se vuelva recrudecer, se reservan un margen de maniobra, algo a su vez «difícil de rebatir».

Aún así, afirmó que la reducción del impuesto sobre la energía es «un buen paso para aliviar al menos un poco la carga de la gente».

La otra medida aprobada por el Gobierno alemán es la posibilidad de los empleadores de pagar a sus trabajadores una bonificación de hasta 1.000 euros libres de cargas fiscales hasta julio de 2027. EFE

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