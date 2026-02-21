Balcázar anuncia 178 millones de dólares para iniciar gran carretera en los Andes de Perú

Lima, 20 feb (EFE).- El presidente de transición de Perú, José María Balcázar, anunció este viernes que su gobierno destinará 600 millones de soles (unos 178,5 millones de dólares) para iniciar las obras de la Nueva Carretera Central, una autopista que se planea construir con asistencia técnica del gobierno de Francia para unir Lima con la sierra central del país, a través de los Andes.

Balcázar, un congresista izquierdista que asumió la jefatura de Estado el pasado miércoles tras ser elegido por el Congreso en reemplazo del derechista José Jerí, hizo este primer anuncio de gestión tras reunirse con autoridades y representantes de la región centro andina de Junín.

«Mi voluntad política está expresada esta tarde, en mi Gobierno la obra se iniciará y tenemos comprometidos 600 millones de soles, la obra no se paralizará», informó el mandatario en declaraciones al canal estatal TV Perú.

El gobernante, que debe entregar el mando el 28 de julio al ganador de las elecciones presidenciales de abril —que podrían definirse en una segunda vuelta—, dijo que tomó la decisión tras reunirse por la mañana en el Palacio de Gobierno de Lima con dirigentes, alcaldes y gobernadores de la Macrorregión Centro.

Agregó que, si existen obras adicionales que se deban realizar antes de julio, «se va a comprometer algún crédito suplementario o una partida en el próximo presupuesto público».

El mandatario hizo el anuncio acompañado por los ministros de Economía, Denisse Miralles; y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; quienes aún se mantienen en el cargo tras la salida de Jerí, así como del segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, y del gobernador de la región central de Junín, Zósimo Cárdenas.

Al respecto, Miralles confirmó que se han comprometido a encontrar «la solución integral del proyecto, porque no es solamente garantizar el inicio de obra», sino revisar todos los mecanismos y modalidades de financiación para «garantizar que un proyecto tan importante se inicie y se culmine».

Prieto añadió que su sector ha establecido «los principales hitos» que se deben cumplir para tener los estudios definitivos terminados «y la obra se pueda convocar, adjudicar e iniciar durante la gestión del presidente Balcázar».

El pasado 8 de febrero, durante el Gobierno de Jerí, Miralles afirmó que la construcción de la Nueva Carretera Central no era viable solo con financiación pública y se podría permitir el ingreso de capitales privados o de otros países.

Sin embargo, dos días después, el primer ministro Ernesto Álvarez aseguró que la autopista «va de todas maneras» y que en las próximas semanas se iba a escoger a la nueva empresa encargada de gestionar el proyecto en virtud de un acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) suscrito con Francia, tras romper el contrato con la empresa francesa que llegaba el proyecto desde 2021.

Las autoridades de Perú señalan que la carretera requerirá de un presupuesto total de 24.500 millones de soles (unos 7.286 millones de dólares) para conectar Lima con el centro del país mediante una autopista de 185 kilómetros de longitud y dos carriles por sentido que atravesará los Andes. EFE

