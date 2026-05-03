Baldivieso deja el banco del Always Ready dos días antes de partido ante Lanús

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La Paz, 3 may (EFE).- El entrenador boliviano Julio César Baldivieso dejó este domingo el banco del Always Ready, dos días antes del partido de local ante el Lanús argentino por la Copa Libertadores en el encuentro programado por la cuarta jornada del Grupo G del certamen internacional.

El club boliviano publicó en sus redes sociales que se despide del técnico tras más de un año de trabajo y después de conseguir el título de campeón en 2025.

«Hoy nos despedimos del profesor Julio César Baldivieso. Deseamos el mayor de los éxitos al profesor y a su cuerpo técnico», señaló un mensaje en la cuenta de Facebook del Always Ready.

El sábado, el Always Ready ganó por 3-1 al Nacional Potosí consolidándose como líder del Apertura, tras cinco jornadas.

Pero en el Grupo G de la Libertadores marcha último, sin puntos, tras Liga de Quito, Lanús y Mirassol, cada uno con seis unidades cosechados en las primeras tres jornadas.

El campeón boliviano recibirá el martes al Lanús en el estadio Municipal de El Alto, situado a más de 4.100 metros de altitud sobre el nivel del mar, sin que hasta ahora se conozca oficialmente quién será el reemplazo de Baldivieso. EFE

ja/car